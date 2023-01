Startschuss für eine Medizin-Revolution in Wien

Anlässlich des Baustarts des geplanten Zentrums für Präzisionsmedizin reiste er mit Ehefrau Denise an, um seinen Handabdruck in einer Betonplatte zu hinterlassen. Unter den Gästen: Bürgermeister Michael Ludwig, Rektor Markus Müller (MedUni Wien), Gesundheitsminister Martin Polaschek und Eva Dichand, Vorsitzende des Universitätsrates. In der Sonntags-„Krone“ erscheint ein großes Interview mit Kandel, der an mehreren amerikanischen Hochschulen geforscht und gelehrt hat. 2000 erhielt der Wissenschafter zusammen mit Arvid Carlsson und Paul Greengard den Medizin-Nobelpreis.