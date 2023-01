Mehrere Tote nach Rekordregen in Auckland

Sie sprachen von dem „nassesten Tag“ seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Wochenende könne noch weiter Regen fallen, warnte die Stadtregierung. Am Samstag standen weite Teile von Auckland unter Wasser. Laut der Polizei wurden unabhängig voneinander drei Tote in Neuseelands größter Stadt gefunden. Ein Mensch sei in einem überfluteten Parkhaus gewesen, eine andere Person gestorben, als ein Erdrutsch ein Haus traf.