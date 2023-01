Auckland überschwemmt: Feuerwehr fährt mit Jetskis

Auf sozialen Netzwerken wie Twitter sind Videos und Bilder von dem Unwetter zu sehen, unter anderem von überfluteten Straßen, Parkplätzen, Stränden und Häusern. Grünen-Politikerin Golriz Ghahraman twitterte, die Szenen, die sich in den Überschwemmungsgebieten abspielten, seien „furchterregend.“ Sie betonte: „Das ist es, was wir wegen der Klimakrise immer wieder rund um den Globus erleben werden, bis wir sie in der Politik und in unserem Handeln ernst nehmen.“