USA: Fünf Polizisten wegen Mordes vor Gericht

Die Bodycams, die die Polizisten bei ihrem Einsatz in Memphis im US-Staat Tennessee am Körper trugen, haben ihren brutalen Übergriff aufgezeichnet. Am Donnerstag wurde das Videomaterial, das vom 7. Jänner stammt, veröffentlicht. Es zeigt, wie der ehemalige FedEx-Fahrer Tyre Nichols (29) angeblich wegen rücksichtslosen Fahrverhaltens angehalten worden war.