Spritpreis steigt wohl wieder über 2-Euro-Marke

Der Blick auf die Tankrechnung ist chronisch wenig erfreulich. Sind deshalb auch tatsächlich weniger Pkw unterwegs? „Eine Änderung stellen wir nicht fest“, sagt Bernd Zierhut, Geschäftsführer der Doppler-Gruppe mit Sitz in Wels. 261 Stationen betreibt das Unternehmen, 258 davon unter der Marke „Turmöl“, drei unter „Turmstrom“. „Die Elektro-Mobilität kriegt Schwung und Drall“, so Zierhut. Die Welser sind deshalb auch an der Errichtung von zwei Ladeparks dran, einer davon ist in Leonding geplant.