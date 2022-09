Vor neuer CO2-Steuer: Autofahrer hamstern Sprit

Am Samstag, 1. Oktober, wird die neue CO2-Steuer eingeführt und damit der Sprit teurer - das löst offenbar gewaltige Hamsterkäufe ein. „Wir rechnen damit, dass am Freitagnachmittag viele Tankstellen ausfallen werden“, sagt Bernd Zierhut, Chef der Doppler-Gruppe in Wels, die die Turmöl-Tankstellen betreibt.