Forscher entwickeln das perfekte Brustgeschirr

Eingespielte Partner

In seinem Fall hilft er dem blinden Niederösterreicher Andreas Leimer. Zusammen sind die beiden ein unschlagbares Team. Gerade ist Nero nicht im Dienst, sein Führgeschirr trägt Andreas Leimer in der Hand. Um seinen Halter sicher durch den Alltag zu lenken - sei es auf dem Weg zur Arbeit nach Wien, beim Einkaufen oder für Arzttermine - trägt Nero statt einer Leine dieses spezielle Geschirr mit einem Bügel. Dieser macht jede Bewegung des Hundes mit und übermittelt so die entscheidenden Informationen direkt an Andreas Leimer.