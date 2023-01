Dubai-Trip: Cheftrainer geht auf Sofia Goggia los

Am Samstag in der zweiten Cortina-Abfahrt war die Italienerin gestürzt, verzichtete deshalb auf einen Start beim Super-G am Sonntag. Stattdessen stieg sie in den Flieger in Richtung Dubai. Dieser knapp einwöchige Ferientrip mitten in der Saison und kurz vor der WM in Courchevel/Meribel sorgt für einige Diskussionen in der Heimat der Speed-Dominatorin. Auch in ihrem Team.