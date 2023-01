Aus Raststätte wird modernes Energie-Zentrum

Gebäude wird zum Musterbeispiel

In Stufe 1 wird das bestehende Gebäude in ein solarenergieproduzierendes Musterbeispiel verwandelt, dazu kommen Carports aus Holz, deren Dächer jenen Strom generieren, der darunter an Hochleistungszapfsäulen an E-Autos abgegeben wird. Es folgen ein Lade-Port auch für Busse, ein weiteres Bürogebäude für Partnerfirmen wie Fachhandwerker bis zu Architekten und schließlich noch ein fünfeckiger Turm, der auch ein Ausbildungszentrum beherbergen soll.