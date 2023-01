Beauty-Pfusch: Immer mehr Opfer melden sich!

„Leistbare Schönheit“

„Mittlerweile haben sich Dutzende weitere Frauen gemeldet, die möglicherweise ebenso in demselben Institut bei einer vermeintlich günstigen Schönheitsbehandlung Schaden erlitten haben“, so Wiens Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Der Verdacht: Mit ihren Angeboten, die als „Leistbare Schönheit für jeden“ günstig angepriesen wurden, lockten die Verdächtigen leichtgläubige Kundinnen zur unfachgemäßen Behandlung mit dem Präparat Hyaluron in ihren Salon.