Mehrere Skiunfälle mit Fahrerflucht in Tirol

Skifahrer auf der Piste reanimiert

Und auch im Außerfern sucht die Polizei nach einem männlichen Skifahrer. Dieser war gegen 14.35 Uhr im Skigebiet Grubigstein auf der rot markierten Piste mit einem 40-jährigen deutschen Skifahrer zusammengekracht. „Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt“, betonen die Ermittler. Ein Zeuge stellte zwei auf der Skipiste liegende Personen fest. In weiterer Folge kümmerte er sich um den augenscheinlich, schwerverletzten deutschen Skifahrer und sah noch, dass der unbekannte Skifahrer seine Fahrt fortsetzte. Der Zeuge setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete an der Unfallstelle Erste Hilfe. „Die Pistenrettung und der Notarzt des Rettungshubschraubers C5 führten an der Unfallstelle eine längere Reanimation durch“, so die Polizei. Nach rund einer Stunde konnte der Verletzte für den Abtransport stabilisiert werden und wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die Polizei in Lermoos bittet um Hinweise (Tel. 059133/7154). Eine Personenbeschreibung liegt leider nicht vor.