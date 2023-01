Zwei Verschüttete bei Lawinenabgang in Kartitsch

Der Neuschnee der letzten Tage in Osttirol sorgte nun in Kartitsch für einen ersten tragischen Zwischenfall. Bei einem Lawinenabgang dürften am Mittwoch um die Mittagszeit zwei Personen im freien Gelände verschüttet worden sein. Wie die Leitstelle auf Anfrage der „Krone“ mitteilt, konnte eine Person bereits unverletzt ausgegraben werden. „Eine Person ist noch verschüttet, nach dieser wird derzeit noch gesucht.“