Hafenturm-Bau in Industriezeile in Warteschleife

Spatenstich für 2023 geplant

Während beim anderen Bau des Projekts Neuland, der Errichtung einer Speziallagerhalle für Tiefkühl- und Pharmaprodukte mit eindrucksvollem Garten am Dach zuletzt alles nach Plan lief, in den nächsten Monaten die Eröffnung ansteht, wollte die „Krone“ wissen, wie es nun um den Hafenturm steht? „Der 60 Meter hohe Hafenturm wird sich harmonisch in die städtebaulichen Überlegungen von Projekt Neuland einfügen. Der Spatenstich ist auf jeden Fall noch im heurigen Jahr geplant“, so Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer.