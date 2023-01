Leopard 2: Wieso Kiew unbedingt diesen Panzer will

Der Leopard 2, der von Krauss-Maffei Wegmann (KMW) hergestellt wird, stellt in mehr als einem Dutzend Staaten das Rückgrat der Panzerstreitkräfte dar - auch in Österreich. In der NATO gäbe es aber auch andere Panzertypen - vom US-amerikanischen M1 Abrams über den französischen Leclerc und den britischen Challenger 2 bis hin zum Ariete aus Italien. In Sachen Bewaffnung unterscheiden sich die meisten nicht groß vom Leopard 2. Doch es gibt andere wichtige Unterschiede.