Bayern: Flugsaurier mit Hunderten Zähnen entdeckt

Filterte Nahrung wie ein Bartenwal

Der Name spiele darauf an, dass der Saurier seine Nahrung vermutlich wie ein Bartenwal aus dem Wasser filterte. Das Forscherteam unter Federführung der Universität Portsmouth findet demnach vor allem die Form der Zähne bemerkenswert. „Einige Zähne haben einen Haken am Ende, was so zuvor noch nie bei einem Pterosaurier gesehen wurde“, teilte Hauptautor David Martill mit. Die Haken habe das Tier vermutlich benutzt, um winzige Krabben zu fangen.