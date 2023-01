Jetzt kommt es zum Showdown bei der „Krone“

Wenn am Sonntag in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt wird, könnte ein Erdbeben durch das politische Österreich gehen. Wird die ÖVP nicht nur die Absolute verlieren, sondern auch das höchste Amt im Land? Wird die SPÖ ihr schlechtestes Ergebnis seit 1945 einfahren und auf Platz 3 landen? Und kann sich die FPÖ im Koalitionspoker Chancen auf den Landeshauptmann ausrechnen? Diesen und anderen Fragen stellen sich die Spitzenkandidaten im Wahlstudio von „Krone“ und Puls 4. Gestellt werden sie von Thomas H. Lauber, Chef vom Dienst der „Krone Niederösterreich“-Redaktion in St. Pölten, und Puls 24-Anchorman Thomas Moor.