Dolezal: „Habe Queen anfangs nicht ernstgenommen“

In dieser neuen Folge von „Rudi Backstage“ blickt der Rockprofessor zurück auf die Anfänge des „Glam Rock“ und verrät unter anderem, wie auch er sich von den Modeerscheinungen dieser Zeit hat beeinflussen lassen und welche Mode-Sünden er in der Zeit beging. Außerdem blickt der Dolezal auf die ersten Auftritte der weltberühmten Band „Queen“, die ihn damals noch nicht so sehr zu begeistern wussten…