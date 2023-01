Luxuspensionen belasten Steuerzahler bis 2070

Das Thema Luxuspensionen polarisiert. Zwar sind sie in Österreich abgeschafft, den Steuerzahler belasten sie aber noch Jahrzehnte. 1995 wurden die Luxuspensionen in den Sozialversicherungen abgeschafft. Erst 2003 in der Arbeiterkammer. „Das bedeutet, bis 2070 werden uns diese Pensionen trotzdem noch belasten“, so NEOS-Abgeordneter Gerald Loacker. Die Rechnung ist simpel.