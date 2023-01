Betreiber von Betreuungsstätte wirft das Handtuch

„Wir gehen nicht in Gemeinden, in denen wir nicht erwünscht sind“, stellt Ernst Leidinger, Geschäftsführer der Cardo GmbH klar. Das bedeutet: Die umstrittene psychiatrische Nachsorgeeinrichtung in St. Valentin im Bezirk Amstetten ist nun vom Tisch. Ursprünglich hätte im Auftrag des Landes das ehemalige Gästehaus Gmoana zu einer solchen umgebaut werden sollen.