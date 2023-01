Tourengeher in Werfenweng aus Graben gerettet

Drei Skitourengeher haben am Freitagnachmittag in Werfenweng (Pongau) einen Einsatz von Polizei und Bergrettung ausgelöst. Die drei Personen im Alter von 49, 42 und 38 Jahren waren bei der Abfahrt von der Route abgekommen und schließlich in einem felsdurchsetzten, steilen Graben auf 1.230 Meter Seehöhe nicht mehr weitergekommen.