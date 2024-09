Adi Hütter schwärmt: „Ich werde das nie vergessen“

Rot nach Ter-Stegen-Patzer

Monaco hatte Barcelona schon in der Vorbereitung in Spanien mit 3:0 bezwungen. Nun gelang ein viel wichtigerer Coup. „Wir haben uns den Sieg verdient. Ihr Tor ist aus dem Nichts gekommen“, resümierte Monacos Trainer. Seinem Team spielte natürlich in die Karten, dass der von Goalie Marc-Andre ter Stegen mit einem katastrophalen Abspiel in Bedrängnis gebrachte Eric Garcia für ein Foul am Ex-Salzburger Takumi Minamino schon in der 11. Minute die Rote Karte gesehen hatte. „Sicher war der Ausschluss ein Vorteil für uns, das hat uns sehr geholfen“, gab Hütter zu.