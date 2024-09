Mehr als 500 Schüler sind ein neuer Rekord

Aussicht auf erfüllende Arbeit

Die 35-Jährige war 16 Jahre lang im Einzelhandel tätig, überwiegend im Reitsporthandel. „Die Kunden haben sich geändert. Viele wollen nur noch Amazonpreise heraushandeln. Das hat mir keine Freude mehr gemacht“, schildert die Salzburgerin. Noch ein Grund für ihren Umstieg in die Röntgenassistenz sei die schlechte Bezahlung im Handel. Als Assistentin in Röntgenabteilungen (der Landeskliniken) erhofft sie sich eine erfüllende Arbeit. „Da kann ich die Krankengeschichte der Patienten unterstützen“, meint Steiner. Eine Freundin arbeitet als Radiologietechnologin und berichtete über gute Erfahrungen, so die Umsteigerin: „Die Menschen sind froh, wenn ihr Genesungsprozess in Gang kommt.“