Starker Rückreiseverkehr und stundenlanger Stau

Während sich also Urlauber am Heimweg aus dem Süden am Weg durch Salzburg im Stau in Geduld üben müssen, ist folglich auch bei den Einheimischen Verständnis gefragt. Aufgrund der verstopften Autobahnen kommt und kam es immer wieder zu verstopften Ausweichrouten. Sowohl durch das Fritztal und die Tennengauer Gemeinde. Gerade die Bewohner von Golling und Kuchl sind leid geplagt.