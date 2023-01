Little Annie: New Yorker Rebellin aus Leidenschaft

Lebensrettung Großbritannien

Bandez‘ Vita ist einzigartig und genauso schroff und bärbeißig wie ihre Heimat New York in den späten 70er-Jahren. Mit 14 schmiss sie die Schule, um zwei Jahre später mit einer Band namens Annie And The Asexuals für Furore zu sorgen. Frank Zappa sieht einen Gig und ist ob der authentisch-modischen Wirkung ganz außer sich. Anfang der 80er-Jahre lädt sie Ignorant Steve, der Sänger der britischen Punk-Band Crass, nach England ein, wo sie dann fast eineinhalb Dekaden bleiben und ihre Karriere mehrmals verändern sollte. „Wir lebten in einer Art Kommune, die damals wohl mein Leben rettete. In New York verstarben viele meiner Freunde an Aids. Die Stadt war aufregend, aber auch sehr rau.“ Bandez begann Bücher zu lesen, Gedichte zu schreiben und kam mit Dub-Pionier Adrian Sherwood in Kontakt. Er produziert ihre erfolgreichen Postpunk-Alben als Annie Anxiety und lässt sie in seinem Gartenhaus wohnen.