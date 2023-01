Das Eigenheim bleibt weiterhin teuer in Tirol

Kosten in vergangenen Jahren rasant gestiegen

Die Gründe dafür: Sowohl die Kosten für das Einfamilienhaus als auch Eigentumswohnungen haben sich in den vergangenen Jahren in Tirol ohnehin rasant nach oben gesteigert. Beim Haus sind die prozentuellen Zuwächse seit 2015 jährlich zweistellig, bei Wohnungen waren es zwischen 2016 und 2021 durchschnittlich 8,2 Prozent. Hinzu kommt, dass die Bevölkerung in Tirol weiterhin wachsen wird, gleichzeitig aber der Baugrund ein knappes Gut ist.