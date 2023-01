Heidelbeeren: Vom „Blueberry Hill“ bis heute

Heidelbeeren wachsen sowohl in Übersee als auch in Europa. Von wo sie herstammen, ist nicht ganz klar. Die meisten Forscher gehen von einem eurasiatischen Ursprung aus, vor allem natürlich aus den höher gelegenen Wäldern. Es gibt jedoch einen großen Unterschied zwischen der Heidelbeere, die wir in den Wäldern des Abendlandes finden und den in Amerika kultivierten Heidelbeeren.