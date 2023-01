Marmelade bewies Shakira, dass Pique sie betrügt

Bei einem Blick in den Kühlschrank habe Shakira eine Marmeladensorte gefunden, die weder ihr noch ihren Kindern oder Pique schmeckt. Dass sie diese Entdeckung misstrauisch gemacht habe, verriet die 45-Jährige unter anderem in ihrem Song „Te Felicito“, in dessen Musikvideo die Sängerin zu sehen ist, wie sie einen Blick in den Kühlschrank wirft. Dazu singt sie: „Ihre Wunde hat meine Haut nicht geöffnet, aber meine Augen haben es getan.“