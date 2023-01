Diese Stars sollen Ronaldo bei ManUnited ersetzen

Doppelter Ronaldo-Ersatz

Sollte der Deal nicht durchgehen, findet mit Goncalo Ramos ein weiterer Stürmer Platz auf der Wunschliste Ten Hags. Bei der WM in Katar konnte der 21-Jährige gegen die Schweiz einen Hattrick erzielen, nachdem er Ronaldo im Kader der Portugiesen ersetzt hatte. Dass er nun auch im Old Trafford Stadium in die Fußstapfen des fünffachen Weltfußballers tritt, würde wie die Faust aufs Auge passen.