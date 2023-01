Lehrbuch-Bauprojekt im Lungau kommt nicht in Fahrt

„Krone“-Kommentar: Wohntraum im Keim erstickt

Das Lungau-Musterbeispiel zeigt: Wir erleben eine dicke Wohnraum-Krise. Wer im kleinen Mauterndorf für eine 80 Quadratmeter-Wohnung bald 500.000 Euro hinblättern wird, muss wohlhabend sein. Wegen neuer Kreditvergabe-Regeln sind 20 Prozent Eigenkapital die Basis, um überhaupt an einen Kredit denken zu dürfen, also 100.000 Euro! Wer, bitte, hat diese Summen am Konto? Wer, bitte, soll das stemmen? „Hackeln zahlt sich gar nicht aus, eine Wohnung werd’ ich mir sowieso nie leisten können. Ich arbeit’ lieber gleich weniger.“ Das sind Gedanken junger Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen sollten, in Wahrheit jedoch sofort eine Kehrtwende machen. Auch, weil ihr Wohntraum im Keim erstickt wird.