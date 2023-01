Seyfried hofft auf dritten „Mamma Mia!“-Film

Der Star verkündete gegenüber „Entertainment Tonight“ bei den Critics Choice Awards am Sonntag: „Die Macher arbeiten fleißig daran, etwas Unfassbares auf die Bühne zu bringen.“ Amanda könnte zudem an einem weiteren musikalischen Projekt arbeiten, da eine Verfilmung des „Girls Club - Vorsicht bissig!“-Musicals in Planung sei.