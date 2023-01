Osttiroler Weltrekordler radelt für guten Zweck

Es war ein ereignisreiches Jahr für den Extremsportler. Neben einigen Charity-Aktionen radelte Mattersberger in seinem Trainingszimmer täglich hunderte Kilometer – so viele wie noch nie zuvor. „Schlussendlich waren es 52.775 und damit mein Rekordwert. Sonst waren es immer gute 40.000“, freut er sich. Bis zu dreimal täglich saß er am Ergometer. Eine Verletzung Ende des Jahres und der Druck machten es aber nicht leichter: „Das hat auf Dauer auch gar keinen Spaß mehr gemacht. Man wird ja auch nicht jünger.“ Heuer will er es deshalb ruhiger angehen.