John Cale: Avantgarde ist keine Frage des Alters

An den Songs legte Cale über eine lange Zeit Hand an, manche wurden gar schon 2014 auf Konzerten zum Besten gegeben. Die industrielle Frische von „Mercy“ liegt mitunter auch an einer kräftigen Riege an namhaften Gaststars aus dem Indie- und Alternative-Bereich, die sich ehrfürchtig die Klinke in die Hand geben. So umschmiegt die wunderbare Weyes Blood Cales Stimme in „Story Of Blood“, tobt sich das Animal Collective auf „Everlasting Days“ aus und gibt Sylvan Esso dem genannten „Time Stands Still“ einen frankophilen Touch. Die besten Kooperationen finden sich am Ende. Die anarchische Fat White Family ist der perfekte Soundpartner für „The Legal Status Of Ice“ und die argentinisch-kolumbianische Sängerin Tei Shi hebt das rhythmische „I Know You’re Happy“ in den letzten eineinhalb Minuten noch einmal in ganz neue Sphären.