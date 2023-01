Mann kracht mit Auto gegen Brandenburger Tor - tot

Ein erschütternder Autounfall mit einem Todesopfer ist in der Nacht auf Montag aus Berlin gemeldet worden: Ein Pkw fuhr gegen eine Säule des Brandenburger Tors, des bekanntesten Wahrzeichens der deutschen Hauptstadt. In dem stark beschädigten Wagen fanden Feuerwehrleute einen toten Mann. Weitere Menschen hätten höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen, da sei man sich „relativ sicher“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.