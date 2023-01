Plauderpartnerin schenkt einsamen Menschen Gehör

An Sonntagen laufen die Leitungen heiß

Der Andrang ist enorm. Obwohl es Tausende Plauderpartner in ganz Österreich gibt, müssen Anrufer oft Geduld haben, bis am anderen Ende jemand abhebt. Sonntag ist für alleinstehende Menschen ein besonders schwieriger Tag. „Erst vor Kurzem hat mich ein Herr angerufen, der mich gefragt hat, ob er mir etwas am Keyboard vorspielen darf. Am Ende haben wir zwei Stunden lang telefoniert, er hat gespielt, und ich dazu gesungen“, schmunzelt die Plauderpartnerin. Und obwohl ein Großteil der Anrufer in ihrem Alter ist, melden sich zunehmend auch Jüngere. „Auch junge Menschen ohne fixen Partner können einsam sein“, weiß die Hobbypsychologin. Doch egal, wie alt und in welcher Lebenslage, einfach zum Telefon greifen, rät die Pensionistin. Und wer Daniela Zupancic erwischt, darf sich besonders glücklich schätzen.