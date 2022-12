Gemeinsam gegen das Alleinsein zum Jahreswechsel

„Erwartungen zurückschrauben“

Wie wirken sich Feiertage auf einsame Menschen aus?

Kulturell und gesellschaftlich gesehen ist das eine Zeit, die man in der Familie, in der Gemeinschaft verbringt. Dort wird vielen die Einsamkeit noch deutlicher. Was am 4. Oktober in Ordnung ist, ist am 24. Dezember schwer erträglich. Es gibt diese Erwartungshaltung, was zu Weihnachten alles passieren sollte: Alle müssen sich freuen, aber natürlich sind Konflikte nicht aus der Welt. Die Erwartungen könnte man eine Spur zurückschrauben.