Aussteigerin: Mutter erkundet mit Kindern die Welt

Christina Steiner hat ihren Traum verwirklicht und erkundet mit ihren drei Kindern Valerie (12), Ferdinand (9) und Anton (7) die Welt. Seit Herbst 2020 ist sie auf Reisen. Davor lebte die Familie - inklusive des Vaters der Drei - in einem Haus in der Nähe von St. Pölten. Steiner arbeitete als Sozialpädagogin, Ernährungsberaterin und Masseurin. „Ich hatte irgendwie alles, war aber absolut nicht glücklich“, schildert die heute 30-Jährige. Sie sei überfordert, gestresst, ständig krank und so gut wie immer müde gewesen.