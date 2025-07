Energiegemeinschaft: „Wir wachsen tagtäglich“

Das mit den Energiepreisen ist so eine Sache: Die Stromkostenbremse ist mit Ende 2024 ausgelaufen, was sich beim Anblick der Jahresabrechnungen oft als böse Überraschung erweist. Außerdem hat nicht zuletzt die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, gezeigt, wohin uns globale Abhängigkeiten führen.