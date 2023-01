Die Sache mit dem Ohr

Die These vom Malergenie, das sich aus besinnungsloser Liebe ein Ohr abgeschnitten hat und dann im Irrenhaus landete, kam ins Wanken. Das passte nicht zum Nimbus, der um Van Gogh gebastelt worden war. Geht es nach den beiden Autoren, soll es zu einem handfesten Streit zwischen Gauguin und Van Gogh gekommen sein - beide enorm schwierige Persönlichkeiten. Gauguin war leidenschaftlicher Fechter und reiste nach dem Vorfall überstürzt in die Karibik ab. Brieflich bat er, ihm die Ausrüstung samt Degen nachzuschicken. Auf die Bilder, die er in der Arles gemalt hatte, verzichtete er.