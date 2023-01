„Kirche wird noch mehr auf die Menschen zugehen“

Forderung nach Priesterinnen

„Die Kirche verkündet in der Diözese Linz nicht nur den Glauben, sie steht auch Menschen in Not und bei Problemen in allen Lebenshelfend zur Seite“, betont Pastroralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl. Sie plädiert nicht nur angesichts des Priestermangels – zuletzt waren nur noch 168 Diözesan- und 143 Ordenspriester sowie 383 hauptamtliche Laien aktiv im Dienst – für die Zulassung von Frauen für das Priesteramt.