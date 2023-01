Kärntner Baukultur findet internationalen Anklang

Mehrere Delegationen angemeldet

Hohe Beamte und Politiker aus Belgien, Bayern, Salzburg, Wien und dem Burgenland haben sich bei Landesrat Daniel Fellner angekündigt, um sich die neuen Kärntner Leitlinien für Baukultur und deren Umsetzung zeigen zu lassen. Fellner: „Das ist wichtig, weil jedes gebaute Gebäude und jeder gestaltete Platz das Erscheinungsbild für 100 Jahre festlegt.“ Ziel ist es, dass alle Verantwortlichen mit dem Raum sensibel umgehen. Beispielhaft ist das im Sommer eröffnete Einsatzzentrum in Mallnitz, in dem Feuerwehr und Bergrettung untergebracht sind. Landesrat Daniel Fellner: „Förderungen werden strikt an die Einhaltung von Qualitätskriterien gebunden.“