Grätscht die SPÖ in die Pläne von Blau-Weiß Linz?

Am Dienstag werden weitere Gespräche geführt, nach denen laut Mikhaeel „wahrscheinlich eine finale Entscheidung fallen wird!“ Immerhin tickt auch bereits ein wenig die Uhr, steht doch das mit Abstand wichtigste Halbjahr der Klubgeschichte am Programm. Doch nicht nur der Stahlstadtklub soll reges Interesse an der Verpflichtung des 39-Jährigen haben: Wie Medien berichten, soll der Wiener auch die Option, in die Politik zurückzukehren, haben. Peschek, der bereits 2010 bis 2013 Wiener SP-Landtagsabgeordneter war, soll von der Partei offenbar heiß umworben werden.