Gemeinsam machen wir Österreich jetzt krisensicher

Weiters richtet sich die Petition ausdrücklich gegen die bedenkliche Gewinnung von Schiefergas, genannt „Fracking“. Auch die Bodenversiegelung soll gestoppt werden. Das sei positiv für die Umwelt - und eine wichtige Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. In den kommenden Wochen werden die Forderungen, wichtige Themen und Hoffnungsbeispiele der Petition in der „Krone“ vorgestellt. Informieren Sie sich und nehmen Sie am „Neustart für ein krisensicheres Österreich“ teil!