Nehammer: Methoden der Klimakleber sind „Sabotage“

„Wo ist euer Klimaplan?“

Die Aktivisten hatten am Freitag bereits den fünften Tag in Folge wichtige Straßen in der Bundeshauptstadt blockiert und machten ihrer „Verzweiflung über das völlige Versagen der Bundesregierung beim Klima- und Zukunftsschutz“ Luft. Sie fordern unter anderem Tempo 100 auf Autobahnen. „Wir sind der Feueralarm dieser Gesellschaft“, hieß es Freitagfrüh in einem Twitter-Posting der Aktivistengruppe. An die Regierung wurde die Frage gerichtet: „Wo ist euer Klimaplan?“