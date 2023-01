LIVE: Erster Probegalopp von St. Pölten

Alle waren pünktlich da, niemand dachte daran, den Urlaub zu verlängern - keine Selbstverständlichkeit, wenn im Kader zehn Legionäre aus acht Nationen und vier Kontinenten stehen. „Die Mannschaft hat sich eine hochprofessionelle Kultur und Struktur geschaffen, das macht mich stolz“, erklärte St. Pöltens Cheftrainer Stephan Helm beim Trainingsstart des Spitzenreiters der 2. Liga.



Kein Trainingslager im Ausland

An der Traisen herrscht Zuversicht. Das kolportierte Interesse der Austria an Helm und dessen kongenialen Partner Emanuel Pogatetz war mehr Stroh- als Störfeuer. Das Duo brennt auf die Frühjahrsvorbereitung, die mit Leistungstests begann. „Wir haben diesbezüglich im Olympia-Stützpunkt die besten Bedingungen“, sagt Helm. Dass es kein Trainingslager im Ausland gibt, irritiert ihn nicht. „Wir haben bewusst eine hohe Anzahl an Testspielen gewählt - viele Inhalte, die wir uns im Herbst noch im Training erarbeiten mussten, können wir nun unter Wettkampf-Bedingungen üben.“ Weil der Kader in dieser Übertrittszeit kaum verändert wird, Automatismen vorhanden sind. Ungewöhnlich für den meist umbruchswütigen Verein.



Der SKN ist seiner Tradition quasi sehr weit voraus, wird - wenn überhaupt - nur einen zusätzlichen Innenverteidiger an Bord holen. Es gibt schlechtere Vorzeichen für einen Titelkampf . . .