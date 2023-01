Angst vor Geiselhaft, weil US-Zug 20 Stunden hielt

Schaffnerin beruhigte

Eine Schaffnerin bat schließlich per Durchsage: „Hören Sie auf, die Polizei zu alarmieren. Sie wurden nicht entführt, und wir halten Sie auch nicht als Geiseln! Wir werden Ihnen mehr Informationen geben, sobald wir sie haben!“ Erst am Mittwoch fuhr der Bummelzug wieder und ließ die Passagiere im Örtchen Sanford in Florida aussteigen.