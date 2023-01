PCR-Tests für Reisende aus China „diskriminierend“

Die Botschaft reagierte damit auf die seit Samstag geltende Novelle der Einreiseverordnung. In Österreich einreisende Flugpassagiere müssen demnach vor Abflug einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Am Montag war der erste Passagierflug aus der Volksrepublik seit Einführung der Testpflicht in Wien gelandet. China hatte nach drei Jahren Abschottung vor etwa einem Monat seine strikte Null-Covid-Politik aufgegeben, seitdem rollt eine massive Coronawelle durch das Land. Aus Sorge vor neuen Virusvarianten schreiben zahlreiche Länder nun Reisenden aus China Coronatests vor.