In diesen Fällen konnten wir erfolgreich helfen

Matratzen-Ärger

Unter keinem guten Stern gestanden ist eine Matratzen-Bestellung, die Margarita B. bei einem TV-Versandhandel getätigt hatte. „Ich habe am 21. Juli bestellt, die Lieferzeit sollte sieben Werktage sein“, so die Wienerin. Das Produkt kam aber nicht. Nach vielen E-Mails und Anrufen stellte sich heraus, dass das Produkt am Postweg liegen geblieben und beschädigt war. Ein neuerlicher Lieferversuch klappte nicht, weshalb Frau B. um Hilfe ersuchte. Nachdem wir uns an MediaShop wandten, hat die Wienerin die Matratze endlich bekommen und einen Rabatt erhalten.