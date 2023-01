Harry verspielt seine Sympathien im Heimatland

Am Dienstag erscheint „Spare“. Mit der Autobiografie verspielt der Prinz auch die letzten Sympathien in seiner Heimat. Es dürfte sogar das berüchtigte Buch von Andrew Morton über Harrys Mutter, Prinzessin Diana, in den Schatten stellen, an dem Diana selbst mitgewirkt hatte. Der Titel „Spare“ bezieht sich auf das Sprichwort „an heir and a spare“ (dt. ein Erbe und ein Ersatz). Thronfolger Prinz William ist der Erbe, Prinz Harry lediglich sein Ersatz. Als Zweitgeborenem bleibt ihm also nur eine Nebenrolle.