Jury-Mitglied Sarkissova wechselt jetzt die Seiten

„Wollte immer schon tanzen lernen“

Für Lucas Fendrich ist „Dancing Stars“ mittlerweile schon fast eine Kultsendung: „Ich kann nicht tanzen, wollte es aber immer schon lernen. Das ist jetzt eine super Möglichkeit, in einem Intensivkurs tanzen zu lernen. Ich hoffe, dass mein Taktgefühl, das ich Gott sei Dank ein bisschen habe, hilft. Ich liebe Herausforderungen und freue mich schon darauf, also: Let’s see what happens!“