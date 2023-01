Agrarmesse in Klagenfurt lockt mit buntem Programm

Alle zwei Jahre findet die Agrarmesse Alpen Adria in Klagenfurt statt - diesmal vom 20. bis 22. Jänner. Anbieter und Besucher nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Slowenien, Italien und Deutschland sind dabei. Die Themen reichen von den klassischen Fachbereichen über Landwirtschaft 4.0 bis hin zu Direktvermarktung und Tierzucht. Die Landwirtschaftskammer Kärnten lädt zudem am 21. Jänner zum Kärntner Obstbautag 2023 mit Spezialkurs und Fachreferat. Und am Sonntag findet im Messezentrum 5 die „Krone“-Vortragsreihe „Nachhaltige Landwirtschaft“ statt (12 bis 15 Uhr).